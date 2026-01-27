sanremo 2026 le bambole di pezza di cosa parla il brano resta con me

Questa introduzione fornisce un’anteprima sul brano

Le Bambole di pezza debuttano tra i Big del Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me, ecco di cosa parla. Resta con me non è una canzone d’amore ma un invito umano alla presenza, alla connessione, all’unione. Una canzone che tiene insieme forza e fragilità, usando la vocazione rock come linguaggio di verità. Con questo brano le Bambole di pezza partecipano tra i Big al Festival di Sanremo 2026, e all’Ariston il rock italiano ritrova una voce collettiva e femminile. In una carriera segnata da palchi infuocati, aperture con giganti del rock internazionale e un’attitudine che fonde ribellione e femminismo in un’unica miscela esplosiva, la band rappresenta l’immagine delle donne nel rock: chi sceglie strumenti, palco e voce senza chiedere permesso, chi si riconosce in un percorso senza scorciatoie, fatto di scelte controcorrente e identità difesa a colpi di musica suonata. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Le Bambole di Pezza parteciperanno per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me.

