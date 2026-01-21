Un bambino di dieci mesi di Bari, rimasto ustionato in un incidente domestico, è deceduto dopo cinquanta giorni di ospedale. La madre, inizialmente indagata per lesioni personali colpose gravi, potrebbe vedere la contestazione riqualificata. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza domestica e sulle responsabilità legali, in un contesto di grande attenzione pubblica e mediática.

Al Policlinico di Bari, è morto un bambino di dieci mesi che, a novembre, era rimasto gravemente ustionato dopo un incidente in casa a Monacizzo, frazione di Torricella, nel Tarantino. Il piccolo era ricoverato in Rianimazione da 53 giorni dopo essere stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di Manduria. La notizia è riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia., Le ustioni, di secondo e terzo grado, avevano interessato gran parte del corpo e le condizioni cliniche erano apparse sin da subito estremamente critiche. Dopo il decesso, la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro della salma, trasferita all'obitorio del Policlinico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Bari, bimbo di dieci mesi ustionato dopo un incidente in casa: muore dopo cinquanta giorni

Ustionato dall?acqua bollente, tragico incidente in casa: muore bimbo di dieci mesiUn tragico incidente domestico si è verificato a Bari, dove un bambino di dieci mesi è rimasto ustionato dall’acqua bollente.

Bimbo di 10 mesi morto a Bari dopo 50 giorni di agonia, si era ustionato con acqua bollente: indagata la madreA Bari, un bambino di 10 mesi, rimasto gravemente ustionato con acqua bollente a novembre, è deceduto dopo oltre 50 giorni di ospedale.

