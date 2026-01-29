Ultimo e Jacqueline cosa c’è davvero dietro le voci di tradimento che stanno dividendo i fan | la verità su testimoni e messaggi segreti

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono al centro di voci di crisi e tradimento. I fan si chiedono cosa ci sia di vero dietro le indiscrezioni, tra testimoni anonimi e messaggi segreti che circolano ormai da giorni. La coppia, nota per la sua riservatezza, non ha ancora commentato, ma la tensione tra i loro sostenitori cresce.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, una delle coppie più amate e riservate dello spettacolo italiano, sono finiti al centro di un vortice di indiscrezioni che parlano di crisi e tradimento. Dopo la nascita del figlio Enea, avvenuta poco più di un anno fa, qualcosa sembrerebbe essersi incrinato nel loro rapporto, almeno secondo le voci che da mesi circolano tra social e cronache rosa. Nessuna dichiarazione diretta, nessuna smentita ufficiale, solo silenzi, assenze e segnali interpretati dai fan. Da qui la domanda che divide il pubblico: siamo di fronte a una verità taciuta o all’ennesima fake news? Secondo una ricostruzione, la distanza tra il cantautore romano e l’influencer sarebbe stata causata da una terza persona. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono al centro di alcune voci che parlano di una crisi nella loro relazione, con un possibile allontanamento.

Argomenti discussi: Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo e il tradimento: Ci sono testimoni. Poi il messaggio nascosto nell'ultima canzone; Ultimo-Jacqueline, fine della relazione? L'ipotesi tradimento e il nome di Matteo Paolillo; Ultimo e Jacqueline: verità o fake news? I dubbi sul presunto tradimento; Ultimo: lui, lei e l’altro. La crisi tra il cantante e la compagna è nata a causa di un volto popolare - Gabriele Parpiglia.

