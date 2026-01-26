Usa l' orso polare Koda si gode le imponenti nevicate | le immagini dallo zoo di Memphis

L'orso polare Koda si trova nello zoo di Memphis e ha approfittato delle abbondanti nevicate che hanno interessato la zona. Le immagini mostrano il suo tranquillo approccio alla neve, in un contesto naturale e sereno. Lo zoo ha documentato questo momento, offrendo uno sguardo sulla vita degli animali durante le condizioni invernali. Una testimonianza di come gli animali si adattino alle variazioni climatiche, anche in periodi di forte neve.

Gli animali dello zoo di Memphis hanno trascorso un lunedì particolare, a causa delle imponenti nevicate che hanno coinvolto gran parte del Paese. Lo zoo di Memphis ha condiviso un video di Koda, un orso polare maschio, che si rotola con evidente felicità nella neve fresca dopo la tempesta invernale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, l'orso polare Koda si gode le imponenti nevicate: le immagini dallo zoo di Memphis Approfondimenti su usa orso Usa, l'orso bruno Tim si rotola nella neve allo zoo di Chicago Per le bonifiche di Taranto anche le immagini dallo spazio Accordo L'accordo tra Taranto e il settore spaziale rappresenta una svolta significativa per le bonifiche ambientali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su usa orso Argomenti discussi: Groenlandia, c’è posta per Trump; L'orso polare mangia le renne, gli scienziati affermano che è la prova del cambiamento climatico; Trump e un pinguino alla conquista della Groenlandia, ironia del web; Groenlandia, Trump come Putin: a petto nudo cavalca un orso sulla copertina di Economist. Usa, l'orso polare Koda si gode le imponenti nevicate: le immagini dallo zoo di Memphis(LaPresse) Gli animali dello zoo di Memphis hanno trascorso un lunedì particolare, a causa delle imponenti nevicate che hanno coinvolto gran ... stream24.ilsole24ore.com Freddo polare a Memphis, l'orso bianco dello zoo si rotola nella neveL'orso bianco dello zoo di Memphis è tra i pochi che si godono il freddo polare che è abbattuto nel week end su una vasta area degli Stati Uniti, con più di 20 stati che hanno dichiarato l'emergenza ... tg.la7.it Tempesta artica negli Stati Uniti: la felicità dell'orso bianco dello zoo di Memphis che si rotola nella neve. Link nei commenti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.