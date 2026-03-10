Cosa fa oggi Dario Simic si è allontanato dal calcio | Ho 22 bar e vendo boccioni dell'acqua
Dario Simic, ex calciatore, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello sport e ora gestisce un’attività in Croazia. Attualmente possiede 22 bar e vende boccioni d’acqua, lasciando alle spalle la carriera calcistica. In passato ha lavorato con Zamparini, un’esperienza che ha definito difficile. La sua vita oggi si svolge tra attività imprenditoriali legate al settore della ristorazione e del commercio.
Simic è un imprenditore in Croazia e ha lasciato alle spalle il mondo del calcio: "Lavorare con Zamparini era dura. Mi diceva 'vai dall'allenatore e digli di cambiare quel giocatore'". 🔗 Leggi su Fanpage.it
