Adani duro | Voi dimenticate cosa c'è dopo il calcio Gli arbitri faticano a fare colazione al bar
Lele Adani si è espresso duramente in diretta televisiva riguardo alla proposta di modificare il VAR con il supporto di due ex calciatori. L’ex calciatore ha sottolineato come spesso si dimentichi cosa ci sia oltre il calcio e ha criticato le difficoltà degli arbitri, evidenziando le possibili conseguenze di tale intervento. La sua opinione riflette le tensioni attuali sul tema e il carattere complesso delle decisioni in campo.
Lele Adani in diretta tv esplode contro l'idea di modificare il VAR con la presenza di due ex calciatori a supporto degli arbitri: "Se lo fai sai cosa ti dicono in questo paese?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
