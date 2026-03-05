Referendum giustizia | Sì e No a confronto in un incontro al PalabancaEventi

Giovedì 12 marzo, al PalabancaEventi di via Mazzini 14, si terrà un incontro tra sostenitori del Sì e del No sulla riforma della magistratura in vista del referendum costituzionale. L’appuntamento si svolgerà dalle 18 alle 19 e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle diverse posizioni, che si confronteranno sui temi legati alla modifica della legge. L’evento è aperto al pubblico e senza preregistrazione.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Giovedì 12 marzo al PalabancaEventi (già Palazzo Galli, via Mazzini 14) dalle ore 18 alle 19 l’incontro "Riforma della magistratura: verso il referendum costituzionale". - prof. Mauro Paladini, Università degli Studi di Milano-Bicocca, fondatore del Comitato "Sì riforma"; - prof. Mario Gorlani, Università degli Studi di Brescia, Membro del Consiglio scientifico del Comitato "Società civile per il no al referendum costituzionale". L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è accreditato all’Ordine degli Avvocati di Piacenza per 1 credito formativo in materia non obbligatoria. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Referendum sulla giustizia, sì e no a confronto: incontro con Alessandro Sterpa e Carlo SotisUn confronto pubblico per approfondire contenuti e implicazioni della riforma della giustizia al centro della consultazione popolare.

Referendum sulla giustizia, un incontro per mettere a confronto le ragioni del sì e del noÈ in programma mercoledì 4 marzo alle 20,45 al Cinema Corso l’appuntamento formativo in vista del prossimo referendum costituzionale in materia di...

Referendum Giustizia con Antonio Di Pietro | Pulp Podcast #50

Una raccolta di contenuti su Referendum giustizia.

Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum giustizia: ciò che bisogna sapere per scegliere sì o no.

Referendum sulla giustizia: quando e come si vota. Le ragioni del Sì e quelle del NoLa consultazione costituzionale si terrà il 22 e il 23 marzo, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Ecco su quali cambiamenti siamo chiamati a esprimerci e che cosa pensa chi appogg ... oggi.it

Referendum giustizia, il No sale e supera il Sì: chi andrà a votare secondo i sondaggiL’affluenza al referendum giustizia 2026 si aggira attorno al 42%. Il sondaggio di Pagnoncelli si spinge a ipotizzare che potrebbe raggiungere il 49%. Nel primo scenario, il No è in vantaggio al 52,4% ... fanpage.it

Ampia partecipazione allo spazio Libero Materia per l'incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia con i rappresentanti di magistratura, avvocatura, Cgil e Anpi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/referendum-giustizia-le-ragioni-del-no-u - facebook.com facebook

#dimartedi Referendum giustizia, Floris a Renzi: "Le viene voglia di votare Sì per colpire il governo Meloni". x.com