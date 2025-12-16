La Corte dei Conti | Errori e criticità nel bilancio dell’Aou Trasparenza a rischio

La Corte dei Conti ha segnalato errori e criticità nel bilancio 2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, mettendo in evidenza potenziali rischi per la trasparenza e la corretta gestione finanziaria. La sezione regionale di controllo ha rilevato diverse irregolarità, sollevando preoccupazioni sulla stabilità e sulla responsabilità nella gestione economico-finanziaria dell’ospedale.

"Errori e criticità gestionali nel bilancio 2023 dell' azienda ospedaliera universitaria di Modena " sono state rilevate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La delibera (la numero 158 del 2025) ha disposto che "l'azienda si conformi alle indicazioni e che la Regione ne assicuri l'osservanza". In particolare, nell'esercizio è stata accertata una modalità di contabilizzazione dei contributi regionale e del payback sanitario differente rispetto al 2022, ma senza illustrare i motivi del cambiamento, in violazione di legge e di principi contabili. "L'irregolarità – secondo i giudici – incide sul principio di veridicità e trasparenza dei bilanci".

