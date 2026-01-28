La Corte dei conti | Risorse e liste d’attesa criticità a Cona e Ausl

La Corte dei conti ha appena messo sotto accusa le aziende sanitarie di Ferrara, concentrandosi su risorse e liste d’attesa. Le criticità sono evidenti, specialmente a Cona e nell’Ausl, dove i problemi sembrano accentuarsi. La decisione arriva dopo un’indagine approfondita e ora si attende una risposta dalle autorità sanitarie.

Le aziende sanitarie di Ferrara finiscono sotto la lente della Corte dei conti e il verdetto non è indolore. Le delibere 3 e 6 del 2026 della Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna accendono un faro sulle aziende sanitarie ferraresi, richiamate per una serie di criticità che vanno dalla gestione dell’attività libero-professionale intramoenia al mancato utilizzo degli strumenti pensati per ridurre le liste d’attesa. Un quadro che, se messo a confronto con quello delle altre realtà regionali, evidenzia più di un’anomalia. "La Corte dei conti – spiega il presidente del Gruppo Forza Italia in Assemblea legislativa, Pietro Vignali – ha dovuto svolgere un lavoro di analisi e di verifica che la giunta regionale dovrebbe fare in modo sistematico e autonomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Corte dei Conti ha evidenziato come l’Azienda Usl e l’Istituto Rizzoli non abbiano raggiunto alcuni obiettivi chiave, tra cui la riduzione delle liste d’attesa e il controllo della spesa farmaceutica ospedaliera.

