Nel 2024, più di mille Comuni italiani sono coinvolti in procedure di riequilibrio e dissesto. La maggior parte delle criticità si concentra in Sicilia, Calabria e Campania, mentre la quantità di casi di dissesto è aumentata di circa 60 all’anno dal 2012. La distribuzione geografica delle situazioni di crisi mostra una marcata differenziazione tra le varie aree del paese.

Sono oltre 1.000 le procedure di riequilibrio e dissesto nei Comuni italiani nel 2024, con una «crescita significativa» dei dissesti, circa 60 nuovi casi all’anno dal 2012, e una marcata differenziazione nella distribuzione territoriale. La maggiore concentrazione delle situazioni critiche si registra in Sicilia, Calabria e Campania. L’andamento appare, invece, più contenuto nelle altre regioni del Sud, pur coinvolgendo, o avendo coinvolto, centri medio-grandi come Brindisi, Chieti, Foggia, Lecce, Taranto e Potenza. Nel Centro Italia il numero dei casi è limitato, a eccezione del Lazio. Al Nord, infine, l’incidenza resta marginale, pur interessando alcune realtà di rilievo come Alessandria, Imperia, Savona, Segrate, Sesto San Giovanni e San Giuliano Milanese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corte dei Conti, oltre 1.000 Comuni tra dissesti e riequilibri. Maggiori criticità in Sicilia, Calabria e Campania

