Sanità Corte dei Conti | ancora difficoltà strutturali in Calabria e Sicilia nonostante alcuni miglioramenti nei conti

Secondo la Corte dei Conti, il Sistema Sanitario Nazionale presenta ancora criticità in Calabria e Sicilia, nonostante alcuni segnali di miglioramento nei conti. Dopo la pandemia, le disomogeneità territoriali e le difficoltà gestionali rimangono evidenti, evidenziando la necessità di interventi strutturali per garantire un servizio più uniforme ed efficiente su tutto il territorio nazionale.

Il Sistema Sanitario Nazionale dopo la pandemia risulta ancora segnato da forti disomogeneità territoriali e criticità gestionali, seppur avviato verso una fase di consolidamento. Lo afferma la Corte dei conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi Sanitari Regionali, da cui emerge l’aumento da 131,3 a 138,3 miliardi della spesa sanitaria pubblica riferita al triennio 2022-2024, con una crescita del 4,9% rispetto al 2023 (5,4% sul 2022) e il mantenimento di un’incidenza stabile sul Pil (6,3-6,4%, a fronte di una media europea pari al 6,9%). L’aumento, specifica la magistratura contabile, è trainato dalle voci di spesa relative a personale (+5,6%) e consumi intermedi (+7,5%), ma ridotto a un incremento reale di poco superiore all’1% a causa dell’inflazione, evidenziando una dinamica di spesa più difensiva che espansiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La situazione della sanità in Sicilia è al centro di preoccupazioni crescenti, con la Corte dei Conti che ha evidenziato criticità nella gestione del sistema sanitario regionale. L’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, sembra minimizzare le rilevazioni, che invece si articolano in più punti, sottolineando la necessità di un’analisi approfondita e di interventi concreti per affrontare le criticità.

