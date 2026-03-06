Calabria | 350 dissesti metà dei comuni in crisi totale

In Calabria, alla fine del 2025, ci sono più di 350 procedure di dissesto e riequilibrio attive negli enti locali, evidenziando una situazione di crisi finanziaria molto diffusa. La regione si trova al centro di una crisi senza precedenti, coinvolgendo circa la metà dei comuni in condizioni di emergenza economica totale. La situazione riguarda enti che stanno affrontando difficoltà di gestione e equilibrio dei bilanci pubblici.

La Calabria si trova al centro di una crisi finanziaria senza precedenti nei suoi enti locali, con oltre 350 procedure di dissesto e riequilibrio attive alla fine del 2025. I dati della Corte dei Conti regionale confermano che la regione detiene il record negativo per le crisi finanziarie dei comuni, superando sia che la Campania. La situazione è descritta come patologica, con un numero crescente di amministrazioni che richiedono interventi straordinari per evitare il collasso amministrativo. Al 31 dicembre 2024 erano già state registrate 335 procedure tra dichiarazioni di dissesto e richieste di riequilibrio, coinvolgendo 217 comuni che rappresentano quasi la metà delle amministrazioni regionali e due terzi della popolazione calabrese.