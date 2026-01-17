Prestigio sponsor e business Gli imprenditori che mettono soldi nelle società sportive d' Arezzo
Nel novembre scorso, insieme al delegato Coni Alberto Melis, abbiamo analizzato la situazione dello sport ad Arezzo, con particolare attenzione alle imprese che investono nel settore. Tra prestigio, sponsorship e opportunità di business, gli imprenditori locali contribuiscono allo sviluppo delle società sportive della città, rafforzando il legame tra economia e sport. Un quadro che riflette l’impegno imprenditoriale e il ruolo strategico del settore sportivo nel territorio.
Nello scorso mese di novembre con il delegato Coni Alberto Melis abbiamo misurato lo stato di salute dello sport aretino. Il quadro emerso ha evidenziato da un lato un numero elevato di atleti praticanti sul territorio e dall'altro delle strutture perlopiù datate e in alcuni casi non all'altezza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
