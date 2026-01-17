Prestigio sponsor e business Gli imprenditori che mettono soldi nelle società sportive d' Arezzo

Nel novembre scorso, insieme al delegato Coni Alberto Melis, abbiamo analizzato la situazione dello sport ad Arezzo, con particolare attenzione alle imprese che investono nel settore. Tra prestigio, sponsorship e opportunità di business, gli imprenditori locali contribuiscono allo sviluppo delle società sportive della città, rafforzando il legame tra economia e sport. Un quadro che riflette l’impegno imprenditoriale e il ruolo strategico del settore sportivo nel territorio.

