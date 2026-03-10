Corriere dello Sport | KDB è tornato in grande stile

Kevin De Bruyne è tornato in campo dopo un infortunio, dimostrando di essere in buona forma. Durante una partita, è caduto ma si è rialzato subito, continuando a giocare senza problemi evidenti. La sua presenza si è fatta notare, attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La sua prestazione ha suscitato commenti positivi sulla sua condizione fisica e sul suo ritorno in modo convincente.

Kevin De Bruyne cade e si rialza come una fenice. Il fuoriclasse belga ha superato mesi difficili e adesso è pronto a riprendersi la scena al Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il numero dieci azzurro è tornato più asciutto, con una condizione fisica curata nei minimi dettagli e una determinazione che punta già al prossimo grande obiettivo: il Mondiale con il Belgio. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, De Bruyne sogna di festeggiare i suoi 35 anni negli Stati Uniti, partecipando al quarto Mondiale della carriera. Il ritorno in campo è arrivato venerdì scorso contro il Torino, a distanza di 134 giorni dall'infortunio al bicipite femorale e 127 dall'intervento chirurgico.