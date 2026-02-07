Prima pagina Corriere dello Sport | Olimpiadi una lezione di stile

La Prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con un focus sulle Olimpiadi, definendole una vera e propria lezione di stile. La notizia si inserisce nel contesto di un’edizione che dedica spazio anche al Milan e alle ultime news di calciomercato. La stampa sportiva italiana tiene alta l’attenzione su eventi che coinvolgono sia l’atletica che il calcio, con titoli che puntano a catturare subito l’attenzione dei lettori.

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: una lezione di stile. Chivu, c'è il rinnovo con l'Inter. Napoli, Conte riparte con Vergara. Viola, Paratici spinge Kean. Roma per Totti un ruolo da DT. Juve, il saldo del gol è in rosso.

