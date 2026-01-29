Corriere dello Sport | Napoli la grande illusione

Il Napoli si svela come l’unica squadra italiana a salutare anzitempo la Champions League. La squadra di Spalletti ha deluso le aspettative e si è già congedata dalla competizione, lasciando il campo prima di quanto sperato. La sconfitta contro le rivali europee ha messo in evidenza i limiti di questa stagione, lasciando i tifosi amareggiati e i commentatori a chiedersi cosa sia andato storto.

La squadra campione d'Italia è l'unica italiana a salutare anzitempo la Champions League. Il Napoli esce di scena con la quarta sconfitta di una prima fase carica di rimpianti, pagando soprattutto i pareggi contro Eintracht e Copenaghen, rivelatisi decisivi. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno però vissuto una notte dai due volti contro il Chelsea, dominato per un tempo e capace di ribaltare la gara nella ripresa. Il Napoli aveva chiuso i primi 45 minuti avanti nel punteggio e virtualmente qualificato, salvo poi arrendersi alla fatica e all'assenza di alternative.

Il Napoli si prepara ad affrontare la Lazio all’Olimpico, iniziando un gennaio ricco di impegni con otto partite in poco più di tre settimane.

