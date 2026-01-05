Aurora Valdez accusato di aver aggredito altre ragazze

Aurora Valdez, accusato di aver aggredito diverse ragazze, torna al centro dell’attenzione. Il peruviano aveva già subito una condanna per violenze e aveva ottenuto un decreto d’espulsione, poi non eseguito a causa di un certificato medico. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei casi di violenza e sulla sicurezza delle vittime.

Il peruviano aveva già avuto una condanna per violenze e ottenuto un decreto d'espulsione non eseguito per un certificato medico. La costante della stretta al collo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Aurora, Valdez accusato di aver aggredito altre ragazze Leggi anche: La prima vittima di Valdez, l’uomo accusato dell’omicidio di Aurora: “Voleva buttarmi sui binari. Mi diceva: zitta, stai per morire” Leggi anche: Basket, Luca Vildoza accusato di aver aggredito un’operatrice sanitaria Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Aurora, Valdez accusato di aver aggredito altre ragazze prima di lei; La prima vittima di Valdez, l’uomo accusato dell’omicidio di Aurora: “Voleva buttarmi sui binari. Mi diceva: zitta, stai per morire”; Sarà sentito giovedì 8 gennaio l’uomo accusato di aver ucciso Aurora Livoli; Aurora è stata strangolata: l’uomo accusato dell’omicidio della 19enne è un rapinatore con precedenti per stupro. Omicidio di Aurora Livoli, Valdez Velazco era già stato stato espulso due volte dall'Italia perché ritenuto pericoloso: stupri e rapine - Immigrato dal Perù 9 anni fa, il 57enne due anni dopo era finito in carcere per aver violentato una ragazza per strada a Milano. msn.com

Valdez, una vita (irregolare) da predatore sessuale: la passione per le giovanissime e la mossa della stretta al collo - Entrato in Italia nel 2017, il presunto assassino di Aurora Livoli due anni dopo viene trovato senza documenti e accompagnato alla frontiera: riuscirà a rientrare subito. msn.com

La prima vittima di Valdez, l’uomo accusato dell’omicidio di Aurora: “Voleva buttarmi sui binari. Mi diceva: zitta, stai per morire” - Poche ore prima ha aggreditato e tentato di rapinare una ragazza: “Sono riuscita a divincolarmi, a riprender ... msn.com

Omicidio di Aurora Livoli, Valdez Velazco era già stato stato espulso due volte dall'Italia perché ritenuto pericoloso: stupri e rapine - facebook.com facebook

#AuroraLivoli Emilio Gabriel Valdez Velazco, cittadino peruviano di 57 anni, è sotto indagine per l’omicidio di Aurora Livoli. Già espulso due volte, ha un passato giudiziario che include reati gravi e comportamenti violenti. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.