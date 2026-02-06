Radiato dall'albo Mauro Guerra il veterinario del caso Balto Attesa per la sentenza | chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusione

Mauro-Guerra L’ex veterinario Mauro Guerra, protagonista del caso Balto, aspetta la sentenza dopo il processo che lo vede accusato di maltrattamenti e uccisioni di animali, oltre a reati come detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti e frode in commercio. La richiesta del pubblico ministero è di 13 anni e 4 mesi di carcere. La decisione del giudice è attesa nei prossimi giorni.

Approfondimenti su caso Balto Mauro Guerra radiato dall'ordine, rinviata la decisione sul ricorso del veterinario: "Vediamo come va a finire" Oggi era il giorno in cui si doveva decidere se Mauro Guerra sarebbe stato radiato dall'ordine dei veterinari. Slitta la sentenza d'appello sull'omicidio di Thomas Bricca, la mamma: "Un'attesa snervante" È stata rinviata la sentenza di secondo grado nell'omicidio di Thomas Bricca, con nuove audizioni di testimoni e una perizia sulle celle telefoniche.

