Radiato dall'albo Mauro Guerra il veterinario del caso Balto Attesa per la sentenza | chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusione

Mauro-Guerra L’ex veterinario Mauro Guerra, protagonista del caso Balto, aspetta la sentenza dopo il processo che lo vede accusato di maltrattamenti e uccisioni di animali, oltre a reati come detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti e frode in commercio. La richiesta del pubblico ministero è di 13 anni e 4 mesi di carcere. La decisione del giudice è attesa nei prossimi giorni.

L'ex veterinario ora attende la sentenza finale del processo a suo carico per maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti, falsificazione di libretti sanitari, frode in commercio e reati tributari.

Mauro Guerra radiato dall'ordine, rinviata la decisione sul ricorso del veterinario: "Vediamo come va a finire"

Oggi era il giorno in cui si doveva decidere se Mauro Guerra sarebbe stato radiato dall’ordine dei veterinari.

Slitta la sentenza d’appello sull’omicidio di Thomas Bricca, la mamma: “Un’attesa snervante”

È stata rinviata la sentenza di secondo grado nell’omicidio di Thomas Bricca, con nuove audizioni di testimoni e una perizia sulle celle telefoniche.

Argomenti discussi: Guerra radiato dall'albo dei veterinari, arriva la decisione definitiva: Purtroppo non vi lascio in buone mani.

Il veterinario ravennate Mauro Guerra radiato definitivamente dall'ordine
Il veterinario ravennate Mauro Guerra è stato definitivamente radiato dall'Albo dei medici veterinari. La Commissione centrale per gli esercenti le ...

Radiato dall'albo Mauro Guerra, il veterinario del caso Balto. Attesa per la sentenza: chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusione

