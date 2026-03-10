Cormorani nuove specie sono tra noi

Nell’area bolognese e dell’Emilia-Romagna sono stati segnalati nuovi esemplari di cormorani, una specie considerata invasiva. Gli uccelli sono stati avvistati in diverse zone, e la loro presenza sta attirando l’attenzione di chi si occupa di fauna locale. La diffusione di questa specie sta modificando gli equilibri degli ambienti naturali della regione.

L’ambiente bolognese ed emiliano romagnolo deve fare i conti con una nuova specie invasiva: i cormorani. Questo uccello si è adattato da anni alle nostre pianure ed è diventato stanziale. Il problema è che provoca danni ingenti alle coltivazioni di pesce, ma anche ai siti di pesca professionale e sportiva. La Regione ha stanziato indennizzi anche nel 2026. L’ambiente e il clima sono cambiati e nuove specie si affacciano. Renato Rossi Risponde Beppe Boni Bellissimi da ammirare quando a grandi stormi volano o planano nel verde delle campagne insieme ad altri predatori simili come l’ ibis sacro. Però i cormorani sono un flagello. Ogni singolo volatile consuma mediamente dai 350 ai 550 grammi di pesce al giorno e naturalmente lo va a cercare nei posti più facili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piante invasive al confine: trovate 30 nuove specie. Quali sono e perché sono pericolose

Due nuove specie di farfalle nel parco delle Foreste Casentinesi

