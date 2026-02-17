Il team di botanici ha scoperto 30 nuove specie di piante invasive lungo il confine tra Italia e Svizzera, a causa di un aumento dei trasporti internazionali. Queste piante, trasportate accidentalmente tramite merci e veicoli, si sono radicate in zone agricole e lungo i corsi d'acqua, minacciando l’equilibrio ambientale locale.

Castelnuovo Bozzente, 17 febbraio 2026 – Caccia alle piante cattive in arrivo da lontano. Può vantare grandi numeri la campagna di rilievo della vegetazione neofita invasiva lungo le aste fluviali di confine tra le Province di Como e Varese e il Canton Ticino. Sono stati monitorati oltre 7.800 ettari di territorio, sono stati percorsi più di 635 chilometri sul campo e sono state raccolte oltre 4.000 segnalazioni. Il lavoro del team del capofila svizzero, nell’ambito del progetto Interreg Italia – Svizzera “Sviluppo integrato per la natura transfrontaliera e la biodiversità”, ha permesso di fotografare in modo dettagliato la presenza di oltre 30 specie neofite invasive nei bacini dei fiumi Breggia, Faloppia, Lanza, Lura e Seveso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piante invasive al confine: trovate 30 nuove specie. Quali sono e perché sono pericolose

