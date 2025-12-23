Durc falso per l' appalto fogne confermata la condanna all' imprenditrice
È stata confermata la condanna a dieci mesi di reclusione per Stefania Ranucci, imputata per falsità ideologica in atto pubblico. La vicenda riguarda un DURC falso relativo all’appalto per le opere di manutenzione delle fogne. La sentenza sottolinea la gravità dell’atto e la responsabilità dell’imprenditrice, confermando le risultanze giudiziarie precedenti.
Confermata la condanna a dieci mesi per l'imprenditrice Stefania Ranucci solo per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. E’ quanto disposto la quinta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Luca Pistorelli, che si è pronunciata sul ricorso della legale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
