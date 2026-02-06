Nuovo volto per il Parco Bellini | entrano nel vivo i lavori di riqualificazione

Da questa settimana sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Bellini, nel cuore di Sant’Andrea in Besanigo. Le operazioni sono partite ufficialmente e coinvolgono diverse squadre di operai che lavorano per restituire luce e spazi verdi alla zona. I residenti osservano con attenzione i cambiamenti, aspettando che il parco torni più bello e funzionale di prima.

Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione del Parco comunale di via Bellini, nella frazione di Sant'Andrea in Besanigo. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo nei mesi scorsi, prende ora forma l'intervento che restituirà alla comunità uno spazio verde rinnovato, più funzionale e inclusivo.

