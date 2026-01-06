Emergenza lupi un altro avvistamento a S Andrea in Besanigo

Un recente avvistamento di lupi a S. Andrea in Besanigo riporta l’attenzione sulla crescente presenza di questi animali nelle aree vicine ai centri abitati. La situazione solleva questioni di gestione e tutela della biodiversità, richiedendo un monitoraggio accurato e interventi mirati. La presenza dei lupi nel territorio rappresenta un fenomeno in evoluzione, che necessita di un’analisi attenta e di un approccio equilibrato tra tutela ambientale e sicurezza pubblica.

Un nuovo avvistamento di lupi riaccende l’attenzione sul fenomeno della presenza sempre più frequente di questi animali in prossimità dei centri abitati. Questa volta la segnalazione arriva da Sant’Andrea in Besanigo, frazione di Coriano, a poca distanza dall’inceneritore di Raibano. Dopo il caso registrato nei giorni scorsi tra via Cattolica e il parco Robinson a Riccione, i social si sono nuovamente popolati di immagini e commenti relativi a un esemplare solitario avvistato sabato mentre si aggirava tra le campagne, a ridosso di capannoni industriali e abitazioni. Negli ultimi mesi il numero di segnalazioni è in costante aumento in tutta la provincia di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza lupi, un altro avvistamento a S. Andrea in Besanigo Leggi anche: Nuovi asfalti, strade più sicure e rinnovate: lavori a Cerasolo e a Sant’Andrea in Besanigo Leggi anche: Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del Parco Bellini a Sant’Andrea in Besanigo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Emergenza lupi, un altro avvistamento a S. Andrea in Besanigo; Lupo scende in pianura e sbrana due caprette, la sindaca Uberti: «Tenete in casa gli animali»; IL VIDEO. I lupi sfilano davanti alla telecamera: lo spettacolare avvistamento nei boschi trentini; Avvistato un lupo lungo il Molgora nei campi tra Bussero e Gorgonzola VIDEO. Agricoltore assalito dai lupi. Ora l’allarme investe la politica - L’ultimo avvistamento ha fatto scalpore: un giovane lupo ... msn.com

Lupi, Vicari (FdI) incalza la Provincia: "Manca una strategia, agricoltori e cittadini lasciati soli" - Il consigliere chiede un cambio di passo nella gestione della fauna selvatica: "Basta improvvisazione, servono marcature e dissuasori per proteggere le case" ... ravennatoday.it

Emergenza lupi. Spinelli (FdI): serve strategia integrata e lungimirante - L'emergenza lupi continua a tenere banco e presto la bozza di Decreto concertata dal Masaf poco prima di Natale, andrà in conferenza Stato- msn.com

Emergenza lupi: superata abbondantemente la quota delle 3.000 firme raccolte, quando mancano pochi giorni al termine. A queste si aggiungeranno anche le firme che si stanno raccogliendo sul territorio piacentino. Ricordiamo che si può firmare nei seguen - facebook.com facebook

Emergenza lupi a Rocca San Giovanni: il sindaco scrive al prefetto x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.