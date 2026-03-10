Coriano | 9 panchine arancioni contro la violenza

Domenica 8 marzo, nel Parco Giovanni Antonio Battarra di Case di Pedrolara a Coriano, è stata inaugurata la nona panchina arancione. Questa iniziativa mira a sensibilizzare contro la violenza sulle donne e si inserisce in un percorso di installazioni che coinvolge diversi luoghi del territorio. La panchina è stata posizionata in un’area pubblica e rappresenta un simbolo di sostegno e attenzione al problema.

La nona panchina arancione è stata inaugurata domenica 8 marzo nel Parco Giovanni Antonio Battarra di Case di Pedrolara, a Coriano. L'evento, coincidente con la Giornata internazionale della donna, ha la partecipazione del sindaco Gianluca Ugolini e della senatrice Domenica Spinelli, insieme a rappresentanti delle forze dell'ordine e civili. Questo nuovo arredo urbano non è un semplice oggetto di design, ma un segnale visibile sul territorio che richiama l'impegno della comunità contro la violenza sulle donne. La presenza massiccia delle istituzioni, dalla Polizia di Stato ai Carabinieri, sottolinea come la lotta alla violenza sia una responsabilità condivisa tra autorità e cittadini.