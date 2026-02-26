Si è svolta martedì all’Istituto Blaise Pascal di Reggio la cerimonia di inaugurazione dell’area dedicata alle Panchine Rosse realizzata grazie al contributo di Gruppo Credem, con il patrocinio de La Caramella Buona Ets. Presenti il presidente di Caramella Buona, Roberto Mirabile, la presidente onoraria di Caramella Buona, Roberta Bruzzone, il presidente Credem Lucio Zanon di Valgiurata, la dirigente scolastica dell’Istituto Sonia Ruozzi, l’Ambassador di Stati Generali delle Donne, Manuela Amadei e la vicepresidente della Provincia, Francesca Bedogni. Le tre panchine rosse, collocate in un’area appositamente dedicata all’ingresso dell’Istituto, sono un dono del Gruppo Credem alla comunità e all’Istituto Pascal, un vero e proprio "simbolo dell’impegno nella lotta contro la violenza sulle donne e tutte le discriminazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere Panchine rosse donate al Pascal

