Coriano dice ancora no alla violenza | inaugurata la nona panchina arancione

Domenica mattina a Coriano si è tenuta l'inaugurazione della nona panchina arancione, realizzata nel Parco Giovanni Antonio Battarra di Case di Pedrolara. L'evento si è svolto in occasione della Giornata internazionale della donna e ha visto la partecipazione di rappresentanti della comunità locale. La panchina, simbolo delle iniziative contro la violenza sulle donne, è stata ufficialmente presentata durante la cerimonia.

La panchina arancione rappresenta un segno visibile sul territorio, un richiamo quotidiano a non lasciare sole le donne che vivono situazioni di fragilità Domenica mattina (8 marzo), in occasione della Giornata internazionale della donna, al Parco Giovanni Antonio Battarra di Case di Pedrolara (via Pedrolara 53) si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nona panchina arancione, simbolo permanente dell'impegno della comunità di Coriano nella lotta alla violenza contro le donne e nella promozione del rispetto e della dignità femminile. Erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaca, assessore alle Pari Opportunità e senatrice Domenica Spinelli, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili e militari: il viceprefetto, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Esercito e la Polizia locale.