Basket serie A2 e B | Le Final Four di Coppa Italia al palasport Flaminio di Rimini | Pielle in campo sabato 14 marzo contro Vigevano

Le Final Four di Coppa Italia di pallacanestro di serie A2 e B si svolgeranno al palasport Flaminio di Rimini dal 13 al 15 marzo. La Pielle sarà in campo sabato 14 marzo contro Vigevano, in un evento che riunisce le migliori squadre delle categorie nazionali. La manifestazione rappresenta un momento importante per il basket italiano, offrendo un’opportunità di confronto e spettacolo nel rispetto del fair play.

Sarà il palazzetto Flaminio di Rimini a ospitare da venerdì 13 a domenica 15 marzo le Final Four di coppa Italia di pallacanestro di serie A2 e B. A renderlo noto è la Lnp che ha ufficializzato la sede e le date della competizione attesissima anche a Livorno. Toccherà infatti alla Pielle provare.

