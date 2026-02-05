Atalanta Juve Coppa Italia 3-0 LIVE | tris della Dea con Pasalic

L’Atalanta supera 3-0 la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini domina il match dall’inizio alla fine, segnando tre gol e lasciando i bianconeri senza risposte. Pasalic apre le marcature, dando il via a una vittoria netta e convincente. La Juventus si presenta con poche idee e fatica a creare occasioni pericolose, mentre i bergamaschi continuano a mostrare solidità e determinazione. Ora l’Atalanta avanza in semifinale, lasciando la Juventus a casa.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l'Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l'Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 3-0: sintesi e moviola. 84? GOL ATALANTA – I nerazzurri trovano anche il gol del 3-0: sbaglia Bremer, poi palla di Krstovic per Pasalici che batte Perin. ATALANTA IN VANTAGGIO DOPO 45 MINUTI La Juve rientra negli spogliatoi sotto di un gol. Al 26' il direttore di gara viene richiamato al VAR per un tocco di mano di Bremer: dal dischetto si presenta Scamacca che, glaciale, non sbaglia.

