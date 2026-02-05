Atalanta Juve Coppa Italia 3-0 LIVE | tris della Dea con Pasalic

L’Atalanta supera 3-0 la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini domina il match dall’inizio alla fine, segnando tre gol e lasciando i bianconeri senza risposte. Pasalic apre le marcature, dando il via a una vittoria netta e convincente. La Juventus si presenta con poche idee e fatica a creare occasioni pericolose, mentre i bergamaschi continuano a mostrare solidità e determinazione. Ora l’Atalanta avanza in semifinale, lasciando la Juventus a casa.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l’Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l’Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 3-0: sintesi e moviola. 84? GOL ATALANTA – I nerazzurri trovano anche il gol del 3-0: sbaglia Bremer, poi palla di Krstovic per Pasalici che batte Perin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

