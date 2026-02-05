Atalanta Juve Coppa Italia 1-0 LIVE | Dea in vantaggio con il rigore di Scamacca! Bremer subito vicino al pareggio!

L’Atalanta batte la Juventus 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia grazie al rigore di Scamacca. La partita è stata equilibrata, con i bergamaschi che sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine. La Juventus ha provato a reagire subito, con Bremer che si è fatto notare vicino alla porta avversaria, ma senza riuscire a segnare. La sfida si conclude con l’Atalanta in vantaggio, portando i biancorossi un passo più vicini alla semifinale.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l'Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l'Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 1-0: sintesi e moviola. 29? OCCASIONE JUVE! – Bianconeri vicinissimi al gol del pareggio con il cross di Cambiaso per Bremer; palla fuori di pochissimo.

