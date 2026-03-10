Coppa Italia Del Monte Polimeni | Abbiamo scritto un pezzo di storia per Reggio Calabria

Il tecnico della Domotek Volley, Antonio Polimeni, ha commentato la vittoria nella Coppa Italia Del Monte di Serie A3, sottolineando che la squadra ha scritto un pezzo di storia per Reggio Calabria. Dopo il trionfo, Polimeni ha parlato di un risultato che rappresenta un’eredità emotiva per la città e il club, evidenziando l’importanza di questo successo per il team.

Ora la Domotek è chiamata a confermarsi, con il campionato in corso, con la decisiva gara di domenica in casa contro Lecce e la Supercoppa all'orizzonte nel mese di aprile Non è solo una vittoria, è un'eredità emotiva. Mister Antonio Polimeni, tecnico della Domotek Volley, si concede a 360 gradi dopo il trionfo in Coppa Italia Del Monte di Serie A3. La sua voce è ancora piena di quell'emozione vissuta sul parquet e sugli spalti di un impianto, quello di Belluno, trasformato in un tempio laico della pallavolo. All'aeroporto dello Stretto, c’è un numero considerevole di tifosi, familiari, amici, appassionati e non solo.... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Polimeni: Abbiamo scritto un pezzo di storia. Questa Coppa è per Reggio Calabria

