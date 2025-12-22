Aurispa Dfv amaro addio alla Coppa Italia | la maratona con Reggio Calabria finisce al tiebreak
LECCE – Si chiude con l’amaro in bocca il girone d’andata dell’Aurispa Dfv. In una sfida infinita, valida per la 9ª giornata del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca, i ragazzi di coach Giuseppe Ambrosio cadono al tiebreak contro la Domotek Reggio Calabria, mancando per un soffio l’obiettivo della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
