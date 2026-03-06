Coppa del Mondo di ginnastica artistica | Finiguerra e Barzasi in finale alla trave a Baku

Durante la tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Baku, due ginnaste italiane hanno superato le qualificazioni e si sono qualificate per la finale alla trave. La gara si svolgerà domenica 8 marzo e le atlete coinvolte sono Finiguerra e Barzasi, che hanno ottenuto il passaggio senza errori durante le prove precedenti.

Le due azzurre superano le qualificazioni nella tappa di Coppa del Mondo in Azerbaijan e torneranno in pedana domenica 8 marzo per la finale. Eliminazioni invece al corpo libero e nelle gare maschili. La tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica in corso a Baku, in Azerbaijan, regala buone notizie all’Italia nella seconda giornata di qualificazioni. Angelica Finiguerra e Chiara Barzasi hanno infatti conquistato l’accesso alla finale alla trave, uno degli attrezzi simbolo della ginnastica femminile. Le due azzurre hanno ottenuto entrambe il pass per l’ultimo atto della gara con lo stesso punteggio, confermando una prova solida nella fase di qualificazione. 🔗 Leggi su Sportface.it Ginnastica artistica, Finiguerra e Barzasi in finale di Coppa del Mondo. Macchini non strabiliaSeconda giornata di qualificazioni a Baku (Azerbaijan) dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. World Cup ginnastica artistica, Maresca in finale agli anelli a Baku: ritorno internazionale dopo l’infortunioNella prima giornata di qualifiche della tappa di Coppa del Mondo a Baku il campano Salvatore Maresca centra la finale agli anelli. Tutto quello che riguarda Coppa del Mondo di ginnastica artistica.... Temi più discussi: Goggia è 3/a nella seconda prova della discesa di Soldeu: Due prove molto solide. Miglior tempo per Ortlieb; Suter vince la discesa a Soldeu, Goggia è 3^; Federica Brignone oggi: Record, vittorie e numeri di sci alpino · Palmarès aggiornato; Coppa del Mondo, Sofia Goggia riparte con un podio: terzo posto nella discesa libera di Soldeu. Sci, impresa di Laura Pirovano: vittoria storica in Coppa del Mondo per un solo centesimoLaura Pirovano trionfa in discesa libera a passo San Pellegrino per un centesimo. Goggia fuori dai giochi per la Coppa di specialità ... panorama.it Laura Pirovano può vincere la Coppa del Mondo di discesa! La classifica a 2 gare dal termineMancano ormai solo due gare in ciascuna specialità al termine della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile: per quanto concerne la discesa ... oasport.it POV: è appena arrivata la tua PRIMA VITTORIA in Coppa del Mondo Quanti applausi per la discesa di Lolli Pirovano in Val di Fassa #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook Coppa del mondo sci alpino, la discesa di in Val di Fassa in diretta: in gara Goggia e Pirovano x.com