Roma | Sapienza e Universita’ di Betlemme insieme per la cooperazione culturale e scientifica

La collaborazione tra la Sapienza di Roma e l’Università di Betlemme si rafforza attraverso un accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato recentemente dalle rispettive rettrici. Questa intesa mira a favorire scambi accademici e progetti condivisi, promuovendo un dialogo costruttivo tra le due istituzioni. L’accordo rappresenta un passo importante per rafforzare i legami tra le comunità accademiche e sostenere lo sviluppo di iniziative congiunte nel rispetto delle rispettive missioni.

Oggi, la rettrice Antonella Polimeni ha ufficialmente firmato, insieme al vice Chancellor Herna’n Santos, l’Accordo generale di Cooperazione culturale e scientifica tra la Sapienza Università di Roma e l’Università di Betlemme. L’evento si è svolto alla presenza di una delegazione dell’Università Palestinese a Roma e di H.E. Issa Kassisieh, Ambasciatore dello Stato di Palestina presso la Santa Sede. “La firma di oggi segna l’avvio di una collaborazione accademica fondata sul dialogo e sul rispetto reciproco – ha affermato la Rettrice Antonella Polimeni – nella ferma convinzione che l’istruzione e la ricerca rappresentino strumenti essenziali per promuovere la cooperazione a livello internazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

