L’Italia e la Germania rafforzano la loro alleanza a livello europeo. La premier Giorgia Meloni e il cancelliere Friedrich Merz si incontrano spesso e trovano punti di convergenza su temi chiave come immigrazione, difesa e green deal. La loro intesa cresce, mentre sembrano allontanarsi da Parigi e Macron.

Italia e Germania sempre piu vicine nalla politica europea. La premier Giorgia Meloni e il cancelliere Friedrich Merz condividono sempre maggiori punti di vista. La "liaison" con Emmanuel Macron s'affievolisce ma non è uno schiaffo alla Francia. L'ex ambasciatore italiano a Berlino e rappresentante all'Ue, Piero Benassi, diffida delle semplificazioni che in questi giorni esaltano il rapporto tra Roma e Berlino. La nuova "coppia di potere", nell'Ue sintetizzata nella crasi 'Merzoni', ha mandato in soffitta sottolineano lo storico rapporto franco-tedesco con l'isolamento di Macron. "Sin dall'arrivo di Merz alla cancelleria c'è stata una buona convergenza tra Roma e Berlino su due punti importanti per entrambi: la spinta dell'industria ad attenuare il Green deal e la tendenza del cancelliere, anche per non perdere voti a destra a favore dell'Afd, a guardare con interesse all'atteggiamento di severità della Meloni sull'immigrazione", spiega Benassi alla vigilia del summit dei 27 nel castello di Alden Biesen. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'idillio Meloni-Merz "scarica" Macron: convergenza su politiche immigrazione, difesa e green deal

Approfondimenti su Meloni Merz

In un incontro tra leader europei, Meloni e Merz hanno espresso una forte sintonia su temi come la difesa dei confini e l’immigrazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Meloni Merz

L'idillio Meloni-Merz scarica Macron: convergenza su politiche immigrazione, difesa e green dealItalia e Germania sempre piu vicine nalla politica europea. La premier Giorgia Meloni e il cancelliere Friedrich Merz condividono sempre maggiori ... iltempo.it

Meloni-Merz, Benassi: Per ora convergenza politica di breve termineNé nuovo asse Italia-Germania, né schiaffo alla Francia. L'ex ambasciatore italiano a Berlino e rappresentante all'Ue, Piero Benassi, diffida delle semplificazioni che in questi giorni esaltano il rap ... adnkronos.com

Meloni e Merz spingono su cooperazione e meno burocrazia. Quando i Paesi si parlano e l’Europa smette di essere un’assemblea condominiale Leggi qui - https://www.ilriformista.it/meloni-e-merz-spingono-su-cooperazione-e-meno-burocrazia-quando-i-pae - facebook.com facebook

Meloni e Merz, Draghi, Giorgetti e l’Europa grande potenza. Verso svolta anche a destra intervista a @ilsussidiario x.com