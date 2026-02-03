Acqua una risorsa preziosa | ecco la mostra dedicata

L’acqua torna al centro dell’attenzione con una nuova mostra dedicata. Le immagini e i pannelli spiegano perché questa risorsa sia così preziosa e scarsa in molte zone del mondo. La mostra invita i visitatori a capire meglio il valore dell’acqua e le sfide che comporta la sua gestione. Un’occasione per riflettere sul nostro modo di usare e conservare questa risorsa fondamentale.

Una mostra immersiva dedicata all'acqua, dall'origine della vita alla condizione ambientale attuale, ponendo uno sguardo al futuro Le mostre hanno la capacità di toccare le corde più profonde dell'animo umano, di far riflettere, emozionare e sensibilizzare sugli argomenti più disparati. Concetti complessi possono venire compresi meglio e questioni importanti hanno l'opportunità di essere portate all'attenzione delle persone. Tra i vari temi, quello dell'acqua merita, sicuramente, di essere raccontato attraverso la lente artistica. L'acqua, indubbiamente, è una risorsa e un bene da gestire, ma è anche vita, memoria, emozione. Dal 19 gennaio al 15 febbraio 2026, il Centro Commerciale Ipercity di Albignasego, in provincia di Padova, ospita AQUA Experience, una grande mostra immersiva dedicata all'acqua, risorsa fondamentale per la vita, l'ambiente e il futuro del pianeta.

