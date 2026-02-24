Trasporti | ' dal ricordo all' azione' giovedì convegno al Senato su vittime incidenti

Il convegno di giovedì, intitolato “Dal ricordo all'azione”, nasce dalla crescente richiesta di supporto alle famiglie colpite da incidenti nei trasporti. La discussione si concentra sulla creazione di una rete di aiuti concreti per chi ha perso un familiare in un incidente. L'evento si svolge nella Sala Koch del Senato alle 10 e vede coinvolti rappresentanti delle istituzioni e associazioni di familiari. Un momento di confronto diretto per affrontare le necessità pratiche di chi vive il dolore.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Si terrà giovedì 26 febbraio alle 10 presso la Sala Koch del Senato l'evento "Dal ricordo all'azione: una rete a supporto delle famiglie delle vittime nei trasporti", con il patrocinio del Senato della Repubblica, organizzato dall'Autorità di regolazione dei trasporti in collaborazione con il Comitato '8 ottobre 2001'. L'incontro -spiega un comunicato- si inserisce nell'ambito delle iniziative legate all'International day commemorating air crash victims and their families istituito dall'International civil aviation organization (Icao). La mattinata è finalizzata a porre le basi per la definizione di un piano nazionale strutturato di assistenza alle famiglie delle vittime di incidenti nei trasporti, attraverso un confronto qualificato che coinvolgerà rappresentanti istituzionali, operatori e attori del mondo della family assistance e del settore dei trasporti.