Controllo di vicinato nuovo incontro a Chieti ma residenti delusi per la mancata firma del protocollo d’intesa

Martedì 16 dicembre, nella biblioteca della parrocchia del Tricalle a Chieti, si è tenuta la seconda assemblea pubblica sul progetto di controllo di vicinato. L'incontro ha coinvolto i residenti, che si sono mostrati delusi per la mancata firma del protocollo d’intesa, evidenziando le aspettative e le criticità legate a questa iniziativa di sicurezza comunitaria.

Si è svolta martedì 16 dicembre, nella biblioteca della parrocchia del Tricalle, la seconda assemblea pubblica relativa al progetto di controllo di vicinato. I rappresentanti dei quartieri LevanteMadonna del Freddo, Mulino di Brecciarola, Tricalle, Santa Filomena, San Salvatore e Villa Obletter. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

