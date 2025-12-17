Controllo di vicinato nuovo incontro a Chieti ma residenti delusi per la mancata firma del protocollo d’intesa

Martedì 16 dicembre, nella biblioteca della parrocchia del Tricalle a Chieti, si è tenuta la seconda assemblea pubblica sul progetto di controllo di vicinato. L'incontro ha coinvolto i residenti, che si sono mostrati delusi per la mancata firma del protocollo d’intesa, evidenziando le aspettative e le criticità legate a questa iniziativa di sicurezza comunitaria.

Summit dei gruppi di controllo del vicinato. Ecco cosa è emerso - Si è tenuto ieri, martedì, in serata, un incontro con i coordinatori degli 11 gruppi di controllo del vicinato. livingcesenatico.it

Leggi l'articolo - Individui sospetti a Pollone, il controllo del vicinato fa la differenza: segnalati possibili furti - facebook.com facebook

COMUNE DI MATERA PUBBLICA AVVISO PER CONTROLLO DI VICINATO DEI BORGHI LA MARTELLA, VENUSIO, PICCIANO A, PICCIANO B E TIMMARI x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.