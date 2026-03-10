Controlli nel nord della Ciociaria sequestri di droga e 8 allontanamenti

Da frosinonetoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 6 marzo, i Carabinieri di Anagni hanno effettuato controlli nel nord della Ciociaria, sequestrando sostanze stupefacenti e allontanando otto persone. Il servizio è stato coordinato dal Capitano Alessandro Dell’Otto e ha coinvolto diverse pattuglie in operazioni mirate a verificare situazioni di illegalità nel territorio. I controlli sono stati condotti con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza pubblica.

Nella serata del 6 marzo, la Compagnia Carabinieri di Anagni, sotto il coordinamento del Comandante Capitano Alessandro Dell’Otto, ha dispiegato un massiccio servizio straordinario di controllo del territorio. L'operazione, estesa a tutti i comuni ricadenti nella giurisdizione, ha avuto come obiettivo primario la prevenzione e la repressione dei reati predatori, il contrasto allo spaccio di stupefacenti e il potenziamento della sicurezza generale dei cittadini. Il piano di controllo ha visto l'impiego sinergico di 12 militari e 6 automezzi istituzionali dell'Arma, operativi sia su specifica richiesta della cittadinanza sia in via d'iniziativa su soggetti ritenuti sospetti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

