Controlli dei Carabinieri a Benevento | denunce e sequestri droga

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Benevento, i Carabinieri hanno condotto un'operazione di controllo che ha portato alla denuncia di due persone per guida in stato di ebbrezza e alla segnalazione di tre soggetti per uso di stupefacenti. Le attività rientrano in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e contrastare il traffico di sostanze illegali sul territorio.

Operazione straordinaria dei Carabinieri a Benevento: due denunce per guida in stato di ebbrezza e tre segnalazioni per uso di stupefacenti. Controlli straordinari dei Carabinieri a Benevento: due persone denunciate e tre segnalate per uso di sostanze stupefacenti.. Nel corso delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno intensificato i controlli sul territorio per prevenire reati e garantire la sicurezza stradale. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. Durante l’operazione sono stati verificati 112 veicoli e 135 persone, con diverse contravvenzioni al Codice della Strada, il ritiro di quattro patenti e due carte di circolazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

