Sora controlli straordinari interforze | cento persone identificate e sequestri di droga

Nella giornata di ieri a Sora si è svolto un controllo straordinario del territorio, coordinato dal Questore di Frosinone, con la partecipazione di circa cento operatori delle forze dell'ordine. L’intervento ha portato all’identificazione di numerose persone e al sequestro di sostanze stupefacenti. Questa operazione si inserisce in un più ampio lavoro di presidio e tutela della sicurezza pubblica nella zona.

