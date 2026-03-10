Controlli e volontari rilancio del Villaggio Ambrosiano

Il Villaggio Ambrosiano ha avviato un rilancio con un aumento dei controlli e l'intervento di volontari. Le forze dell’ordine, tra cui polizia locale, carabinieri e Guardia di Finanza, hanno intensificato le pattuglie e le verifiche nelle zone più frequentate. Questo intervento mira a rafforzare la presenza e la sicurezza nell’area.

Il Villaggio Ambrosiano inizia il suo riscatto. Più presidio e coordinamento con le forze dell'ordine: la polizia locale, carabinieri e Guardia di Finanza, ha intensificato pattugliamenti e verifiche mirate. La partecipata Comuni Insieme e Cooperativa Intrecci nei prossimi giorni saranno operative nel quartiere e il Comune si prepara a stringere un'alleanza con il centro islamico sul modello di quello con la comunità musulmana di Palazzolo (doposcuola, corsi di italiano per stranieri, rapporti di collaborazione con Caritas e altre associazioni). La presenza straniera in città, dal 2020 al 2025, è cresciuta del 21%, più che a Cinisello (+18%): oggi la popolazione proveniente da altri Paesi rappresenta poco meno dell'11%, senza contare le "ospitalità" temporanee che vengono monitorate.