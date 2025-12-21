Il quartiere si mobilita per celebrare l’anniversario dell’Oratorio di Santa Maria, un momento di riflessione e di comunità. Volontari e abitanti si sono uniti per preparare questa occasione, dimostrando l’importanza di un impegno condiviso. La giornata rappresenta anche un’occasione per avviare un percorso di rinascita e speranza per il futuro della Trinità. Il quartiere in campo. Volontari al lavoro per preparare il rilancio

Sarzana (La Spezia), 21 dicembre 2025 – Un quartiere in campo per festeggiare l’anniversario dell’Oratorio di Santa Maria e per gettare un seme di speranza sul futuro della Trinità. La chiamata a raccolta ha avuto i risultati sperati e per giorni diversi volontari si sono messi al lavoro per ripulire il campetto da calcio abbandonato della zona e gli spogliatoi da anni chiusi per prepararsi all’appuntamento del 27 dicembre. In quell’occasione infatti l’Oratorio di Santa Maria, una realtà preziosa per la città soprattutto per favorire l’aggregazione dei giovani, ha deciso di organizzare un torneo di calcio scegliendo come location il campetto del quartiere della Trinità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

