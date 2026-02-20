Cosa fare anche gratis a Milano per il Carnevale ambrosiano | gli eventi del weekend 21-22 Febbraio 2026

Il Carnevale ambrosiano si celebra a Milano il 21 e 22 febbraio 2026, attirando migliaia di persone in strada. La causa è l’antica tradizione che ancora oggi anima i quartieri con sfilate, maschere e feste popolari. Durante il weekend, molte iniziative sono gratuite, come le parate in centro e i laboratori per bambini. Le strade si riempiono di colori e musica, offrendo un’occasione per vivere la città in modo diverso. La città si prepara a ospitare eventi che coinvolgono tutta la comunità.

Il weekend del 21 e 22 febbraio 2026 segna uno dei momenti più vivaci dell'anno per Milano, con il Carnevale ambrosiano che ci dà solo l'imbarazzo della scelta su cosa fare, animando la città tra spettacoli, feste in maschera ed eventi diffusi nei quartieri. Tra iniziative gratuite e appuntamenti speciali, il calendario propone tantissime occasioni per famiglie, curiosi e appassionati di arte di strada, trasformando il capoluogo lombardo in un grande palcoscenico urbano.