Controlli della polizia in tre centri massaggi della Bergamasca | sanzioni per oltre 10mila euro

La polizia ha effettuato controlli in tre centri massaggi della Bergamasca, scoprendo irregolarità che hanno portato a sanzioni per oltre 10.000 euro. Durante le operazioni, gli agenti hanno verificato documenti e condizioni di lavoro, riscontrando violazioni delle norme vigenti. L’intervento è stato parte di un’indagine più ampia per contrastare attività illecite nelle strutture del territorio. Le verifiche continueranno per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini.
Bergamo, 21 febbraio 2026 – Polizia in azione nella Bergamasca: agenti al lavoro per un servizio straordinario di controllo del territorio del capoluogo e in alcuni Comuni limitrofi, con l’obiettivo di rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità. Gli operatori della Squadra Mobile, con l’ausilio del personale della polizia locale di Bergamo, hanno effettuato controlli in tre centri massaggi. Al termine delle verifiche sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 10mila euro e sono state avviate istruttorie finalizzate alla verifica dell’adeguatezza strutturale e delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
