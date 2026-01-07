Alcol droga e armi | raffica di controlli dei Carabinieri durante le feste

Tempo di lettura: 2 minuti Un inizio d’anno all’insegna della sicurezza: è questo l’obiettivo perseguito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino anche nel corso delle festività natalizie appena concluse. In tale contesto, nel giorno dell’Epifania, in attuazione delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato una serie di servizi straordinari finalizzati al controllo del territorio e alla prevenzione nei principali luoghi di aggregazione. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono stati verificati circa 100 veicoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

