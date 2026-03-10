Controlli a Porta Capuana locali nel mirino Scovato un evaso

I carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno effettuato controlli intensivi questa mattina a Porta Capuana, concentrandosi sui locali della zona. Durante le verifiche, è stato individuato un evaso che era riuscito a sfuggire ai controlli precedenti. L’operazione ha coinvolto posti di blocco e ispezioni su strada, con l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali irregolarità.

Servizio ad alto impatto dei carabinieri nella zona di Porta Capuana. Controllate decine di persone e veicoli, sanzioni per circa 13mila euro e verifiche anche in due attività commerciali Controlli ad alto impatto sono stati effettuati dai carabinieri nella zona di Porta Capuana. Stamattina i militari della compagnia Napoli Stella hanno passato al setaccio l’area con posti di controllo e verifiche su strada. Nel corso del servizio sono state identificate 79 persone e controllati 44 veicoli. Tra le persone controllate anche un 63enne che sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. L’uomo è stato denunciato per evasione. Le violazioni al codice della strada contestate sono state 13, per un totale di circa 13mila euro di sanzioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

