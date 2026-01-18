Raffica di controlli contro lo spaccio Locali stazioni e parchi nel mirino
Nelle ultime settimane, sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Operazioni effettuate in locali, stazioni e aree pubbliche hanno portato a diversi interventi, tra cui l’arresto di un giovane albanese di 19 anni sorpreso nel passaggio di una dose di cocaina. Questi interventi rappresentano un impegno continuo per garantire la sicurezza nelle comunità locali.
Sorpreso dai militari mentre cede una dose di cocaina a un cliente, in località Passo del Bidollo, a Corridonia, A seguito della perquisizione, il ragazzo, un albanese di 19 anni senza fissa dimora, è risultato in possesso di 360 euro in contanti, ritenuti dai carabinieri provento dello spaccio e quindi sottoposti a sequestro insieme alla dose da 0,68 grammi. L’acquirente, un 46enne residente in provincia, è stato segnalato al prefetto, mentre il giovane pusher è stato denunciato alla procura per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il comando della Compagnia di Macerata, con l’ausilio del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro, intervenuto con il pastore belga One e delle stazioni di Corridonia, Cingoli, Appignano, Montecassiano e Montefano, nell’ottica di un controllo più efficace del territorio, venerdì sera ha effettuato un servizio a largo raggio, in un’ottica di prevenzione e contrasto dello spaccio di droga nelle aree sensibili limitrofe ai centri abitati, parchi pubblici, locali pubblici e stazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
