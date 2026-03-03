A Catania, un uomo di 28 anni agli arresti domiciliari ha avuto un episodio di violenza, aggredendo una vicina e i poliziotti intervenuti. Durante il pomeriggio, in via Delle Medaglie d’Oro, ha minacciato le persone intorno e ha infranto alcuni vetri. L’uomo si è scatenato in un momento di crisi, creando scompiglio nell’area.

Minacce e vetri infranti in via Delle Medaglie d'Oro. Pomeriggio ad alta tensione in via Delle Medaglie d'Oro, a Catania, dove un 28enne catanese, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati a droga e armi, si è reso protagonista di una grave escalation di violenza. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe violato le prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria, andando in escandescenza – verosimilmente a causa di una crisi di astinenza. In preda alla furia, si è diretto verso l'abitazione di una vicina anziana, minacciando di sfondare la porta di casa. Dalle parole è passato rapidamente ai fatti: il vetro della porta è stato mandato in frantumi, mentre la donna, terrorizzata, si è barricata all'interno e ha chiesto aiuto tramite il numero unico d'emergenza.

© Dayitalianews.com - Catania, 28enne ai domiciliari va in escandescenza: aggredisce vicina e poliziotti

Chiede aiuto ai poliziotti e poi li aggredisce a calci: arrestato 28enneCon non poche difficoltà, l'uomo è stato messo in sicurezza e sono stati compiuti tutti i necessari controlli.

