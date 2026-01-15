Controllato mentre dorme in auto aggredisce i carabinieri | placato con la pistola elettrica

Durante una normale perlustrazione nel centro di Ferrara, un equipaggio dei Carabinieri ha notato una persona addormentata in auto. Dopo aver effettuato un controllo, l’individuo si è mostrato aggressivo, richiedendo l’intervento di forze dell’ordine. Per calmarlo, è stato necessario utilizzare una pistola elettrica, riuscendo così a gestire la situazione in sicurezza.

In piena notte, mercoledì 14, un equipaggio della sezione radiomobile di Ferrara, durante un’ordinaria perlustrazione delle vie del centro storico, ha notato una persona seduta sui sedili posteriori a bordo di una vettura parcheggiata in via dei Baluardi. Insospettiti, i carabinieri si sono fermati per approfondire la situazione. Dopo aver bussato al finestrino, i militari hanno invitato l’uomo a scendere dal mezzo per essere identificato. Il soggetto, una volta sceso dalla vettura, ha manifestato, in base a quanto riportato, un’andatura vistosamente barcollante ed un atteggiamento poco collaborativo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

