Contro gli slogan ingannevoli del Sì una guida di competenti scritta nel modo più semplice possibile

Anche se i sondaggi segnalano una continua crescita del NO, sono ancora tanti gli elettori indecisi o disinteressati che possono alla fine essere influenzati dalla massiccia campagna filogovernativa. Anche perché nella comunicazione referendaria c’è una consistente sproporzione tra il fronte del Sì e il fronte del NO, e non solo per le risorse investite nella pubblicità o per gli spazi televisivi che, come denuncia l’esposto del Comitato della società civile per il NO nel referendum del 28 febbraio scorso, sono decisamente squilibrati quantitativamente e qualitativamente a favore della propaganda pro riforma. Nella partita comunicativa il Sì sfrutta altri vantaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

